Taksim'de park parası vermeyen sürücüyü bıçaklayan korsan otoparkçının soruşturması

İSTANBUL (AA) - Taksim'de zorla park parası istediği sürücüyü bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçının ifadesi ortaya çıktı.

Taksim'deki Gezi Parkı yakınlarında, 1 Ağustos'ta aracını park eden Volkan A'yı, para vermediği gerekçesiyle bıçakla yaralayan Kenan S.(28), aynı gün çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Hakimlikteki ifadesinde sabit bir adresi olmadığını Gezi Parkı'nda kaldığını belirten şüpheli, işsiz olduğunu söyledi.

Olay günü beyaz bir aracın yanına yaklaştığını ve park ettiğini ifade eden şüpheli Kenan S. şunları anlattı:

"'Ağabey hoş geldin' dedim. 'Sen kimsin' dediler. 'Garibanım, sokakta yatıyorum. Araçlara sahip çıkıyorum. 2-3 lira bozuğun varsa çorba içeyim' dedim. Sonra 'Siz eşkıya mısınız?' dediler. Ben de yürüdüm gittim."

Şüpheli, Volkan A'nın, daha sonra yanına gelerek tartıştığını ve kendisini darbettiğini ileri sürdü. Bu sırada, yanında taşıdığı bıçakla Volkan A'yı yaraladığını belirten şüpheli Kenan S., "Karnım açtı çorba içmek için para istedim. Otopark için para istemedim." ifadelerini kullandı.