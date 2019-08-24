Tahta ve Demir beşikler zamana direniyor

Ağrı’da uzun yıllardır demircilik yapan Erdal Uçar, bir zamanlar birçok ailenin çokça tercih ettiği demir ve tahta beşiklerin gelişen teknolojik yenilikler ve mobilya beşikler karşısında direndiğini belirtti.

Ağrı merkezde 20 yıldır demircilik yaprak geçimini sağlayan Erdal Uçar, yaptığı diğer demircilik işlerinin yanı sıra talebe göre demir beşiklerde yaptığını söyleyerek şehir dışından akrabalarına da yaptığı beşiklerden gönderdiğini belirtti. Uçar, ürettiği beşiklerin sağlamlığından ve faydalı olduğundan aileler tarafından hala tercih edildiğini ifade ederek, beşiğin nesiller boyu kullanılabileceğini söyledi. Mesleğini ölümsüzleştirmek isteyen Uçar, boş olduğu vakitlerde kardeşi Orhan Uçar’a bu mesleği öğretiyor.

’’Geldiğimiz çağla birlikte daha modern beşikler ortaya çıktı ve genç kesim genelde bu beşikleri tercih etmiyor’’

Uçar, daha çok yaz aylarında demir beşiklerden ürettiğini aktararak, beşiklerin yaz aylarından daha çok satıldığını kaydetti. Beşiklerin aileler tarafından en çok da sağlam ve daha sağlıklı olduğu için tercih edildiğini belirten Uçar, yeni nesil ailelerin eskiden olduğu gibi demir beşikleri tercih etmediğini vurgulayarak, ’’ Eskiden bütün evlerde bu beşiklerden vardı. Bizde bu beşiklerde büyüdük. Demircilerin belki de en çok ürettiği ürünlerdendi demir beşikler. Ama şimdilerde o kadar kalmadı. Önceden olduğu gibi talep yok. Genelde eski insanların tercih ettiğini söyleyebilirim. Çünkü geldiğimiz çağla birlikte daha modern beşikler ortaya çıktı ve genç kesim genelde bu beşikleri tercih ediyor’’ ifadelerini kullandı.

’’Sağlam ve daha kullanılışlı olduğu için geleneksel aileler bu beşiği daha çok tercih ediyor’’

Demir beşikleri tercih edenlerin genel olarak sağlamlığından ve taşınabilirliği yönüyle daha kullanılışlı olduğundan dolayı daha çok geleneksel ailelerin talepte bulunduğunu vurgulayan Uçar, demir beşiklerinin sağlamlığını şu sözlerle dile getirdi:

’’Beşiklerim ne kırılır, ne eğilir ne de bükülür. Sağlam olduğu için geleneksel aileler bu beşiği daha çok tercih ediyor. Yeni nesil beşikler ince malzemeden üretiliyor. O yüzden 2-3 ay içerisinde sorun çıkarıyor. Ürettiğim beşiklere 50 yıl garanti veriyorum. Ayrıca ailelerin istediği şekillerde de beşik yapabiliyorum. 150 ile 350 TL arasından fiyatlarla satıyorum’’

’’Sadece yakın illere değil İzmir, Aydın, Manisa, Kayseri, İstanbul, Ankara ve daha birçok ile gönderdim’’

Şehir dışına da yaptığı beşiklerden gönderdiğini dile getiren Demirci Ustası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Aydın, Manisa ve daha birçok ile yaptığı beşiklerden gönderdiğini söyledi. Yakın zamanda da Kocaeli’nde oturan yakınlarına 4 tane beşik kargo ile gönderdiğini anlatan Uçar konuşmasında, ’’İşim gereği demirden birçok ürün üretebiliyorum. Tabi uzun yıllardır bu işleri yaptığım için artık pratikleşme de oldu. Uzak şehirlerde oturan akrabalarım özellikle demircilik yaptığımı bildikleri için demir beşik ihtiyacında bana başvuruyorlar. Yaptığım bu beşiklerden şimdiye kadar birçok batı iline gönderdim. Sadece yakın illere değil İzmir, Aydın, Manisa, Kayseri, İstanbul, Ankara ve daha birçok ile gönderdim. Bir beşiği bir ailedeki bütün çocuklar kullanabiliyor. Çünkü demirden yapıldığı için oldukça sağlam. Yeni nesil pek fazla tercih etmese de eski insanlar demir beşikleri çok tercih ediyor’’ sözlerini kullandı.

Kız çocuklarının oynayabileceği oyuncak beşikler de ürettiğini belirten Demirci ustası Uçar, çocukların küçük beşikleri görünce çok mutlu olduklarını kaydeden Uçar, arkadaşının küçük kızına hediye etmek üzere İstanbul’a götürdüğü küçük demir beşiği yolda gören bir çocuğun beşik için çok ağlaması üzerinde beşiği ağlayan kızın ailesine sattığını anlatarak arkadaşının kızına vermeyi düşündüğü demir beşiği hediye edemediğini veremediğini aktardı.

’’Bu mesleğin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum’’

Demirci Ustası Erdal Uçar, yaptığı konuşmasında son olarak demircilik mesleğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, ’’Kaliteli hizmet vermek için elimden geleni yapıyorum. Bu mesleğin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eskiden çok tercih edilip de şimdilerde geri planda bırakılan meslekler için gereken çalışmalar yapılmalı. Çünkü bence kültürümüzün bir parçası da bu tür zanaatlardır.’ Dedi.