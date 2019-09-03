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Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

03 Eylül 2019 Salı 16:28
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Tahliye kararına itiraz

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul'da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti. Avukatları, tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülerek tahliye edilmesi yönünde dilekçe hazırlığına başlamıştı. Ankara Başsavcılığı ise bugün Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz etti.

 

İtirazı üst mahkeme değerlendirecek

T-24'ün haberine göre savcılık, itirazını iki gerekçeye dayandırdı. Demirtaş'ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsattı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savundu. Savcılığın itirazını üst mahkeme değerlendirecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:28
  1. İstanbul
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

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