Taciz sonuçları henüz yansımadı! Almanya Katolik Kilisesi'nde şok sayıda üye kaybı

Almanya Katolik dünyası üye kaybı şoku yaşıyor.

2021 yılında 2020 yılına oranla yüzde 63 artan üye kaybı kayıtlara 359 bin 338 kişi olarak geçti.

Kiliseden yapılan açıklamada, üyelikten ayrılanların sayısının bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştığı ifade edildi. 2020'de kiliseden ayrılanların sayısı 221 bin 390 kişiydi.

Taciz skandalları henüz verilere yansımadı!

Öte yandan Katolik rahiplerin sayısında da 2 binden fazla azalma olduğu, 2020'de 12 bin 565 rahip mevcutken, geçen yıl çalışan rahip sayısının 10 bin 313'e gerilediği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı George Baetzing, "Bu, Almanya'daki Katolik Kilisesi olarak içinde bulunduğumuz derin bir krizin kanıtıdır. Burada konuşulacak güzel bir şey yok." dedi.

Alman medyasında yapılan yorumlarda ise kilisede yaşanan taciz olaylarının 2021 raporuna yansımadığı, üye kaybının önümüzdeki yıllarda bu sebeple çok daha yüksek olacağı vurgulandı.