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Aktüel

"Tabiatın kalbi" Gölcük tatilcilerin ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:05:17 -
"Tabiatın kalbi" Gölcük tatilcilerin ilgi odağı oldu

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik tatil için gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, bisiklete binerek, gölden oltayla balık tutarak keyifli vakit geçirdi.

- Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Tabiat parkına gelen tatilcilerin piknik alanlarında yoğunluğa neden olmaması için bazı bölgeler bantlarla çevrilerek kapatıldı.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, ziyaretçileri sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve orman içerisinde ateş yakmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

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