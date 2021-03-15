Taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone taahhüt sorgulama

Telekomünikasyon firmaları ile kullanıcılar arasında bazı indirim ve kampanya paketlerinde anlaşmalar yapılır. Kullanıcının bu kampanyalardan faydalanabilmesi için belli bir süre boyunca kullanmaya devam edeceğine dair taahhüt etmesi yani söz vermesi gerekir. Eğer bu sözden cayar da başka bir tarife veya operatöre geçerse cayma bedeli öder. Peki taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Taahhüt cayma bedeli nasıl öğrenilir? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone taahhüt sorgulama işlemleri:

Türk Telekom taahhüt sorgulama

Türk Telekom’da taahhütlü tarifeleri bulunan kullanıcılar taahhüt sürelerini ve cayma bedellerini öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirler:

Yakınınızda olan herhangi bir Türk Telekom bayisinden taahhüt sorgulama yapılabilir. 444 1 444 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabilir. Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulamasını üzerinden taahhüt işlemleri hakkında araştırma yapılabilir. Telefonun arama yerine *124# yazarak arama yaptıktan sonra gelen ekrana önce 9 rakamını yazıp gönder tuşuna basabilirsiniz. Ardından 3 ve daha sonra 2 tuşlarına basıp gönderdikten sonra taahhüt kalan süre ve cayma bedeli SMS olarak tarafınıza gelecektir.

Vodafone taahhüt sorgulama

Vodafone kullanıcıları taahhüt sorgulama işlemlerini yapmak için şu yöntemlere başvurabilirler:

Bölgenize en yakın bir Vodafone bayisine gidebilirsiniz. 0542 542 00 00 ya da 542 numaralı telefonları arayarak taahhüt sorgulama yapabilirsiniz. Vodafone Yanımda mobil uygulamasını üzerinden araştırma yapabilirsiniz.

Türkcell taahhüt sorgulama

Türkcell kullanıcıları taahhüt kalan süre ve cayma bedeli sorgulamak için şu yöntemleri izleyebilirler: