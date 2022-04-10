Suud’un ‘1 milyon hacı’ kararı adayları sevindirdi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurdu. Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. Suudi Arabistan’a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu. Suudi Arabistan, COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin hac kontenjanı artırılmalı!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet- Sen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cebrail Yakışır, “Hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kontenjanın bir milyona çıkarılması bir nebze de olsun hacı adaylarını sevindirdi. Yıllardır zaten bir kota var. Hem bu kotadan dolayı hemde pandeminin olmasından dolayı hacı adaylarının özlemleri yükseldi. Suudi Arabistan’ın hac kararı hem bekleyenleri hem de sırada bekleyenleri umutlandırdı diyebiliriz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında inşallah Türkiye’nin hacca gidecekler için ayrılan kontenjan sayısı da arttırılır” dedi.

Diyanet: Daha sonra açıklama yapacağız

Bu arada bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.