Suudi'lerin sekülerleştirmeye başladığı kutsal topraklarda son durum: Boşanma oranı artarken evlilik oranı düşüyor!

Suudi Arabistan'da İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.

SALGIN, EKONOMİK KRİZ VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumunun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi. Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.

EVLİLİK ORANLARI DA DÜŞTÜ

Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.