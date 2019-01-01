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Suudiler baskı yaptı! Netflix sansür uyguladı

Dizi ve film izleme platformu Netflix, 'Patriot Act with Hasan Minhaj' isimli programı Suudilerden gelen istek üzerine kaldırdı.

01 Ocak 2019 Salı 22:50
Suudiler baskı yaptı! Netflix sansür uyguladı

Netflix, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğünde devam eden savaşı konu edinen 'Patriot Act with Hasan Minhaj' (Hasan Minhaj ile Vatanseverlik Yasası) isimli programı Suudi cephesinden gelen istek üzerine kaldırdığını açıkladı.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Suudi Arabistan yönetiminden gelen talep üzerine Patriot Act with Hasan Minhaj isimli programının bir bölümünü platformdan kaldırdı.

İkinci bölümünde Kaşıkçı cinayeti sonrasından Suudi Arabistan'a odaklanan program, ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Yemen'deki savaşa odaklanıyordu.

'Selman döneminin en büyük trajedisi'

Programın sunucusu Hasan Minhaj bölüme, "Şimdi Suudi Arabistan ile olan ilişkimizi yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Bunu bir Müslüman ve bir Amerikan olarak söylüyorum" ifadeleriyle başlıyor ve Yemen'deki savaşı 'Muhammed bin Selman döneminin en büyük trajedisi' olarak değerlendiriyordu.

Netflix, bölümün geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'daki kullanıcılar için platformdan çıkarıldığını doğruladı. Konuyla ilgili olarak İletişim ve Enformasyon Teknoloji Komisyonu'ndan siber suçlar yasası çerçevesinde talep alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan yargısı daha önce de ifade özgürlüğünü zedeleyici kararları nedeniyle eleştirilmiş, Twitter ve Facebook üzerinden hükümeti eleştiren kullanıcılar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:50
  1. Suudi Arabistan
  2. Netflix
  3. ABD

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