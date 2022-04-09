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İSLAM Suudi Arabistan'ın kararının ardından Diyanet'ten 'Hac' açıklaması
İSLAM

Suudi Arabistan'ın kararının ardından Diyanet'ten 'Hac' açıklaması

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 18:48:00 -
Suudi Arabistan'ın kararının ardından Diyanet'ten 'Hac' açıklaması

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok azına hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

1 milyon hacı adayı kabul edilecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

Diyanet'ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

 

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