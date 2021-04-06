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İSLAM Suudi Arabistan'dan yeni karar! Umre'ye gidebilmek için yeni şartlar geldi
İSLAM

Suudi Arabistan'dan yeni karar! Umre'ye gidebilmek için yeni şartlar geldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, salgın nedeniyle aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Buna göre, Ramazan'dan itibaren sadece korona aşısının iki dozunu yaptıran, aşının ilk dozunu olup üstünden 14 gün geçen ve koronaya yakalanıp iyileşen kişiler ziyarette bulunabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:37:00 -
Suudi Arabistan'dan yeni karar! Umre'ye gidebilmek için yeni şartlar geldi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacdan farklı olarak yılın her zamanı gerçekleştirilebilecek umre ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece Kovid-19 aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş Müslümanların umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

3 kategoride değerlendirilecek

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi:

  1. Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler
  2. Aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler
  3. Koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

Hac için aşı yaptırmak şart

Suudi Arabistan, mart ayı başında bu yıl hac farizası için koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi. Ülke genelindeki 587 merkezde aşılamanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

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