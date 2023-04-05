Suudi Arabistan'dan flaş o adım! Bir ilk daha: İranlılarla 7 yıl görülmemiş toplantı kararı! Davet edecek

Suudi Arabistan ve İranlı üst düzey yetkililer, Pekin'de bir araya geliyor

Suudi Arabistan ve İranlı üst düzey yetkililer, 7 yıl aradan sonra Pekin'de bir araya geliyor.

Reuters'e konuşan bir İranlı yetkili ve Suudi Arabistan'a ait bir gazetenin haberine göre iki bölgesel rakip, Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde hali hazırda başlayan diplomatik yakınlaşmanın bir sonraki adımını atacak.

7 yıl sonra ilk resmi toplantı

Böylece Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki görüşmenin, iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yedi yıl sonra yapılacak ilk resmi toplantı olması bekleniyor.

Yıllarca süren ve Orta Doğu'daki çatışmaları körükleyen düşmanlığın ardından Tahran ve Riyad, geçtiğimiz ay Çin'in arabuluculuğunda diplomatik anlaşmazlıkları sona erdirme ve büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştı.

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Perşembe günkü görüşmede geçen ay ilan edilen ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçi değişimine ilişkin düzenlemelerin ele alınacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edildi.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Böylece Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesildi.

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