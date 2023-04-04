Suudi Arabistan Kralı Selman'dan tarihi oyun projesi kararı: Yatırım yaptığı ortaya çıktı! İşte o haber detayı

Suudi Arabistan 38 milyar dolar yatırım ile resmi kaynaklar dahilinde oyun sektörüne girmek için bir çalışma içerisinde.

Yatırım amacıyla ayrılan para miktarı çok yüksek. İlerisi için hedeflerini sağlam planlayan Arabistan yetkilileri konu ile alakalı bir dizi açıklama yaptı. Hedefleri ise oyun sektörüne köklü bir yön verecek gibi görünüyor.

Suudi Arabistan 38 milyar dolar ile sektöre sağlam giriş yapacak

Bu paranın tamamı yeni oyun stüdyoları kurmak, e-spor organizasyonları yapmak ve en az bir adet büyük yayıncıyı satın almak için kullanılacak. Suudi Arabistan’ın video oyunları endüstrisi için çok büyük planları var. Devlete ait Suudi Kamu Yatırım Fonu’na ait olan Savvy Gaming Group’un yakın zamanda açıklanan stratejisine göre, ülke satın almalar, yatırımlar ve kendine ait yeni oyun stüdyolarını oluşturmak için 37,8 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Açıklanan stratejinin detayları şu şekilde, “Savvy’nin “önde gelen bir oyun yayıncısına stratejik geliştirme ortağı olması adına satın alınması ve geliştirilmesi için” 13 milyar dolar ayrıldığı, “Oyun sektöründe önemli yere sahip olan şirketlerden azınlık hissesi yatırımları için” 18 milyar dolar ayrıldığı belirtiliyor. 5 milyar dolar “Savvy’nin portföyüne değer ve uzmanlık katacak tecrübeli oyun şirketlerine” ve 500 milyon dolar ise “e-spor şirketlerine” gidecek.

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Bu yatırımların hepsi, Suudi Arabistan’da dünya genelinde söz sahibi olacak bir oyun stüdyosunun başlatılması planlarını içeren ülkenin 2030 Vizyonu politikasının bir parçası olarak geliyor. Ulusal Oyun ve E-spor Stratejisinin iddialı hedefi, 30 adet rekabetçi oyun yayınlamak ve 2023 yılına kadar ülke içinde faaliyet gösteren 250 adet oyun şirketine sahip olmak ve bu şirketler ile 39.000’den fazla istihdam sağlamak.

Savvy Gaming Group başkası Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, “Savvy Games Group, Suudi Arabistan’ı 2030 yılına kadar oyun ve e-spor sektöründe dünya gelenide önemli bir merkez haline getirmeyi stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor” dedi. Suudi Arabistan, hem Savvy Gaming Group hem de Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla oyun sektörüne şimdiden büyük yatırımlar yaptı. merlininkazani' haberine göre: Savvy, Embracer Group'taki milyar dolarlık hissenin yanı sıra bu yılın başlarında ESL ve FaceIT e-spor organizasyonlarını 1,5 milyar dolara satın aldı.

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