Suudi Arabistan'dan beklenmedik karar hamlesi: O ülkeye tonlarca buğday gönderdi! Dünyaya duyurdular

Suudi Arabistan, Kral Selman Yardım Merkezi aracılığıyla Dünya Gıda Programına 24 bin ton buğday göndererek, Yemen'deki ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş ailelere yardım etmeyi planlıyor. Yardımların 6 şehirde dağıtılacağı belirtilirken, ülkedeki iç savaş ve insani kriz nedeniyle yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale gelen yaklaşık 234 milyon Yemenli bulunuyor. Suudi Arabistan, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 24 bin ton buğday gönderdiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Yardım Merkezi, ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş ailelere dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programına 24 bin ton buğday ulaştırdı. Yardımların Yemen'in 6 şehrinde dağıtılacağı aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi. Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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