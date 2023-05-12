İslam Memiş gümüş, petrol ile ilgili şok detayı ilan etti! Yatırımcıları bunları sil baştan...Açıklaması

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, petrol, gram altın ve gram gümüş tahminlerini sil baştan yaptı. İşte Memiş'ten dikkat çeken şok tahmin!

Memiş, ons tarafında yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek parite işlemlerinin önemini de vurguladı. İslam Memiş, olası alımlar için hedef rakamı da açıkladı.

Memiş hem borsa hem de gümüşün geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de seçim öncesindeki son haftaya girdik. Bu hafta kritik. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarında ciddi dalgalanma yaşayacağız. Seçimler yaklaştıkça olaylar meydana geliyor.

Para piyasalarında yön kırılması, arayışta olan bir piyasa göreceğiz. Piyasalarda ciddi bir dalgalanma var.

Bu süreçte ciddi bir belirsizlik olacak. Son haftaya girdik, dikkat edin uyarılarım vardı.

4600 seviyesinde borsa var. Tepki alımları ile haftaya başladı. Daha önceki yol haritamız 4000-4500 aralığında 3 hisse belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Dolarla borsa aynı seviyede gidecek.

Haftaya tepki alımı ile başladı borsa ama yükselişler için 4580'in yukarı yönlü kırılması gerekiyor.

Üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Kısa vadede sert dalgalanmalara hazırlıklı olmak gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Petrol fiyatlarında önemli bir uyarım vardı. Yaz aylarında 50 dolara kadar geri çekilme olabileceğini, bunun indirim olarak yansıyabileceğini ifade etmiştim. Petrol tarafında yatırım yapacak arkadaşlarımız da bu süreci takip edecek.

ABD enflasyon verisi oldukça önemli olacak. İçeride yine seçime odaklandık. Küresel piyasalar için sıkıcı, yurt içi piyasalar için oldukça ateşli bir hafta olacak.

Burada ekonomik krizin hissedildiği bir ortamdan geçiyoruz. ABD'de mağazalara baktığınızda 40 dolarlık gömleklerin, 110 dolara yükseldiğini görüyoruz. Yavaş yavaş kapatan mağazalara da denk geldim.Mortgage krizinden bahsetmiştim. Bu düşüncemi koruyorum. Sabit faizlerle alakalı bir sorun yok ama enflasyona dayalı faizlerle alakalı ciddi sorunlar var. ABD'de başlayan, dünyayı saracak olan bu kriz ve özellikle bankacılık krizi ile devam edecek sürece hazırlıklı olmak lazım. ABD'de genelde işsizlik rakamlarında da artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Resmi rakamlarla tutmayan ortamlar oluşuyor.

Gümüş onsunda 23.80'den bahsetmiştim. Bu taraftaki öngörülerimi biraz daha aşağı çekiyorum.

1910 dolara kadar ons altın, 28.80 dolara kadar gümüş ons düşüşleri olabilir.

Bunların karşısındaki gram altın ve gram gümüş kaça tekabül ediyorsa, burada tekrar hamle yapmak gerekiyor1970-2030 dolar aralığına sıkışan ons altında bir yön kırılması mutlaka gerçekleşecektir.

Paritede işlem yapanlar bu geri çekilmeyle yeni bir hamle yapabilecekler.

Altın fiyatları tekrar destek seviyelerinden güç toplayarak bu sefer 2070 doları hedef alacaktır.

Şu anda 1970-2030'a kadar sıkışan bir piyasa var. Merkez bankaları kontrollü bir şekilde piyasaları ele aldı ve kontrolü bırakmıyorlar.

Zaten altını bıraksalar insanlar yönelecek. Şu anda merkez bankaları altına yöneliyor.

Yatırımcıların, toplumun altına yönelmesini istemiyorlar. Gümüşün ons fiyatında beklentimi aşağıya çektim.

Ons taraftaki görünümün negatif olması da dolarla altın ve gümüş alacaklara fırsat olacak."

İlginizi çekebilir→ Dolar kuru için tahmin, son rakam: Seçim öncesi nabzı, gelen son oranlar! 11 Mayıs dolar, euro fiyatı→ TIKLAYINIZ