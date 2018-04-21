'Suudi Arabistan'da sosyal medyanın erişime kapatıldığı' iddiası

Suudi Arabistan'da darbe girişimi olduğu iddia edildi. Devlet başkanlığı sarayının çevresinde yoğun silah sesleri geldiği bildirildi

Arap basını suskunluğunu korurken ülkede sosyal medyanın kapatıldığı iddiası geldi.

Orada yaşayan bazı vatandaşlar ise böyle bir durumun olmadığını ifade etti.

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