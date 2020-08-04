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Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:46:25 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 35 kişi daha yaşamını yitirdi, 1342 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 984'e, vaka sayısı da 281 bin 435'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan 1635 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen hasta sayısı 243 bin 688'e ulaştı.

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