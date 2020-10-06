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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:08:11 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 artarak 4 bin 923'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi yaşamını yitirdi ve 477 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 923'e, vaka sayısı da 337 bin 243'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 557 artarak 322 bin 612 oldu.


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