Suudi Arabistan'da Mariah Carey konseri! Aktivistlerden iptal çağrısı

yeniakit.com.tr ABD uşağı Suudi Arabistan, ülkeyi hızla İslami kisveden uzaklaştırıp sözde modernleşme yönündeki reformlarını sürdürüyor. Ilımlı İslam safsatasıyla birçok skandala imza atan Suudi Arabistan, şimdi de Mariah Carey isimli ABD’li şarkıcıyı konser vermesi için ülkeye davet etti. Carey, rapçi Sean Paul ile birlikte, Krallık’taki ilk şarkılarını söyleyecekler. Bu skandal olay, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın “liberal”leşme politikalarının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Aktivistlerden Carey’e çağrı

Birçok insan hakları aktivisti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, ABD’li şarkıcı Mariah Carey’e, Suudi Arabistan’a yönelik gezisini iptal etmesi için çağrıda bulundu.

Middle East Eye'daki habere göre Mariah Carey'e seslenen insan hakları aktivistleri, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini hatırlattılar.

Loujain al-Hathloul’u hatırlatıyorlar

Ülkede, kadınların araba sürme yasağına karşı çıkan Loujain al-Hathloul, Suudi Arabistan’da gözaltına alınan birçok insan hakları aktivistinden biri. Carey’e seslenen birçok aktivist, al- Hathloul’un ülkedeki durumunu anımsatıyor.