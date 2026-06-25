CHP YDK toplantısından karar çıktı: İhraç itirazlarına ret
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.
CHP YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.