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Gündem CHP YDK toplantısından karar çıktı: İhraç itirazlarına ret
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CHP YDK toplantısından karar çıktı: İhraç itirazlarına ret

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CHP YDK toplantısından karar çıktı: İhraç itirazlarına ret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP YDK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

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Yorumlar

Ahmet

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Kılıçdaroğlu'nun taleplerine göre 4 il başkanı ve bir belediye başkanını ihraç etme kararına itiraz edenleri reddetmesi oldukça üzücü. Bu durum CHP içindeki disiplinsizlik ve kaosun devam ettiğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu, partisini ideolojik olarak daha da sol eğilime çekerek Türk milletinin değerlerini ve inançlarını önemsemeyen bir yönetim tarzına doğru sürüklüyor. Allah'ın izniyle bu yanlış politikalar halkımız tarafından görülecek ve gereken önlemler alınacaktır.
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