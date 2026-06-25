Yazın serin, kışın sıcak: Eski lastikler ev oluyor

Earthship adı verilen teknikla kullanılmış otomobil lastikleri sıkıştırılmış toprakla dolduruluyor. Ağırlığı yüzlerce kilograma ulaşan bu lastikler, üst üste yerleştirilerek taşıyıcı duvarları oluşturuyor. Daha sonra yüzeyleri sıva ile kaplanıyor ve dışarıdan bakıldığında lastik kullanıldığı fark edilmiyor bile. Kalın duvarlar gün boyunca güneşten aldığı ısıyı depoluyor. Gece saatlerinde ise bu ısıyı yavaş yavaş iç mekana geri vererek sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Böylece birçok iklimde klima veya yoğun ısıtma ihtiyacı önemli ölçüde azalabiliyor. Her bir yapıda 700'den fazla eski lastik kullanılıyor. Kalın duvarlar sayesinde evler yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak kalabiliyor. Sistem ayrıca geri dönüştürülmüş cam şişeler, alüminyum kutular ve diğer atık malzemelerden de yararlanarak inşaat atıklarını azaltmayı hedefliyor.

YAĞMUR SUYU VE GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANILIYOR

Earthship evleri yalnızca yapı malzemesiyle değil, kendi kendine yetebilen tasarımıyla da dikkat çekiyor. Çatıdan toplanan yağmur suyu filtrelenerek evde kullanılabiliyor. Elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü ise güneş panelleriyle karşılanıyor. İlk örnekleri ABD'nin New Mexico eyaletinde geliştirilen sistem, bugün Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor. Düşük enerji tüketimi, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ve doğal iklimlendirme özellikleri sayesinde Earthship modeli sürdürülebilir konut çözümleri arasında gösteriliyor.