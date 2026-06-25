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Dünya ABD ordusu, Venezuela için harekete geçti
Dünya

ABD ordusu, Venezuela için harekete geçti

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ABD ordusu, Venezuela için harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Venezuela’daki deprem yardım çalışmalarına destek için harekete geçti.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Venezuela'daki yıkıcı depremlerin ardından ülkedeki yardım operasyonlarını desteklemek için harekete geçildiğini bildirdi.

SOUTHCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki arama kurtarma çalışmalarına destek olunacağı belirtildi.

Paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde söz konusu yardım çalışmalarına her türlü desteğin sağlanacağı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Ortak kuvvetlerimiz, bu kriz sırasında hayat kurtarmak ve Venezuela hükümetine destek olmak amacıyla ABD ordusunun hava nakliye, lojistik ve hayat kurtarma kapasitelerini devreye sokmak için hızla harekete geçiyor."

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerle ilgili son açıklamasında, şu ana dek en az 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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