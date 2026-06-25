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Yaşam Okulu görünce ağlamaya başladı! Otizmli çocuğa şiddet kameraya yansıdı
Yaşam

Okulu görünce ağlamaya başladı! Otizmli çocuğa şiddet kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
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Mersin’de rehabilitasyon merkezinde otizmli 5 yaşındaki K.Y.’nin darbedildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından tutuklanan eğitmen S.P.C.’nin yargılanmasına başlandı...

Mersin’de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğa yönelik şiddet, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

 

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

 

Eğitmen tutuklandı

Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

Soruşturma kapsamında tutuklanan S.P.C.’nin yargılanmasına bugün başlanıldı. Sanığı yargılandığı duruşma devam ediyor.

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