İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur

Karahasanoğlu, Kurtulmuş’un sözlerini "İslam'da reform" adı altında itikadi bir tartışmaya çekmek isteyen şer odaklarının oyununu bozarak, asıl dönüşümün Müslüman coğrafyasının dağınık yapısında gerçekleşmesi gerektiğini haykırdı.

Karahasanoğlu, net bir duruş sergileyerek İslam’ın asıllarına yönelik hiçbir reformun kabul edilemeyeceğini altını çizerek ilan etti.

"İTİKATTA REFORM OLMAZ! OLURSA KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN!"

Programda çok net ve kararlı ifadeler kullanan Ali Karahasanoğlu, Numan Kurtulmuş’un inanç esaslarıyla ilgili bir reform kastetmesinin kesinlikle imkansız olduğunu belirtti. İnanç ve amel konularında Hazreti Peygamber’in sünnetine ve ayetlere muhalif hiçbir teklifin sunulamayacağını vurgulayan Karahasanoğlu, "İtikadi kavramlarla ilgili reform istemi olamaz. Olamaz. Olursa da, ben de dahil olmak üzere hiç kimseye itibar etmeyin derim. Bu kadar basit. Hazreti Peygamber'in sünnetine muhalif olacak şekilde bir reformu Numan Kurtulmuş herhangi bir şekilde önermez" diyerek bu konudaki kırmızı çizgiyi çekti.