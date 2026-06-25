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Gündem İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur
Gündem

İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gazeteci Ali Karahasanoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamaları üzerinden koparılmak istenen fırtınaya ve dinsel kavramların çarpıtılmasına tokat gibi bir cevap verdi.

Karahasanoğlu, Kurtulmuş’un sözlerini "İslam'da reform" adı altında itikadi bir tartışmaya çekmek isteyen şer odaklarının oyununu bozarak, asıl dönüşümün Müslüman coğrafyasının dağınık yapısında gerçekleşmesi gerektiğini haykırdı.

Karahasanoğlu, net bir duruş sergileyerek İslam’ın asıllarına yönelik hiçbir reformun kabul edilemeyeceğini altını çizerek ilan etti.

"İTİKATTA REFORM OLMAZ! OLURSA KİMSEYE İTİBAR ETMEYİN!"

Programda çok net ve kararlı ifadeler kullanan Ali Karahasanoğlu, Numan Kurtulmuş’un inanç esaslarıyla ilgili bir reform kastetmesinin kesinlikle imkansız olduğunu belirtti. İnanç ve amel konularında Hazreti Peygamber’in sünnetine ve ayetlere muhalif hiçbir teklifin sunulamayacağını vurgulayan Karahasanoğlu, "İtikadi kavramlarla ilgili reform istemi olamaz. Olamaz. Olursa da, ben de dahil olmak üzere hiç kimseye itibar etmeyin derim. Bu kadar basit. Hazreti Peygamber'in sünnetine muhalif olacak şekilde bir reformu Numan Kurtulmuş herhangi bir şekilde önermez" diyerek bu konudaki kırmızı çizgiyi çekti.

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Yorumlar

Mehmet

Ali Karahasanoğlu'nun bu açıklaması çok güzel. İslam değerlerimizi hiçbir şekilde değişmeyeceğiz diyen bir duruşta olması bizi gururlandırıyor. Numan Kurtulmuş gibi bazıların "reform" diye bahsetmesi, aslında İslam'a karşı tehditkar bir yaklaşımdır. Allah Rasûlullah'ın sünnetine ve Kur'an'a uyarak yaşamak bizim için olmazsa olmazdır. Batı emperyalizminin İslam dünyamıza dayattığı bu tür "reform" söylemleri bizi kendi değerlerimizi unutturmaya çalışıyor. Bu tür oyunlara karşı hep birlikte dimdik durmalıyız.
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