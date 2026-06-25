Adli emaneti soyup kaçmıştı! '147 milyon'luk firari hala yakalanamadı

Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Kemal D.’nin 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Timurtaş’ın ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı. Kemal D. ‘zimmet’ suçundan tutuklanmıştı.

Çalınan altınlara göçmenlere yönelik yapılan altın kaçakçılığı operasyonunda el konulmuştu

Adli emanetten çalınan altınların, göçmenlere yönelik yürütülen altın kaçakçılığı operasyonda el konulduğu ortaya çıkmıştı. Adli emanet bürosunda yapılan sayımda, 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın, ve 50 kilo gümüş olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edilmiş ve çalınanların değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu belirlenmişti.

Denetimde Yenidoğan Soruşturması Savcısı Yavuz Engin detayı

Öte yandan olayın yaşandığı adli emanet bürosunun sorumluluğu Yenidoğan Soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in sorumluluğunda bulunuyor. Savcı Engin’in, Adli Emanet Bürosu’nda yaptığı sürpriz bir denetimle soygun fark edilmişti. Yapılan araştırmalarda ise, zanlıların Adli Emanet Bürosu’nda 3-18 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandıkları, bu şekilde dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttıkları belirlenmişti. Soyguncular, Emanet Bürosu’ndaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etmişti.

Timurtaş’ın akrabaları gözaltına alınmıştı

Başsavcılıkça, 10 Aralık 2025 tarihinde firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş’ın annesi, babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı. Firari Erdal Timurtaş’ın kayınvalidesi, kayınbiraderi, kayınpederi ile çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilmişti. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3’ü ise ’ev hapsi’ tedbiriyle serbest kalmış, 5 şahıs ise ’yurt dışına çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soygun sırasında araçta bulunan 2 şahıs tutuklanmıştı

Soruşturmada, Erdal Timurtaş’ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı. Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklanırken, soygunu yönlendiren olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe’yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan’a girerken Batum emniyet birimleri tarafından yakalanmışlardı. Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, 12 Haziran’da akşam saat 18.00 sıralarında Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek Türk polisine teslim olmuştu. Soygunun iki kilit ismi, polis eşliğinde Artvin’den İstanbul’a getirilmişti. 16 Haziran günü Büyükçekmece adliyesine sevk olan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten talebi

İngiltere’ye kaçan şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş hakkında yakalanmalarına yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kırmızı bülten’ çıkarılması talep edilmişti. Firari Timurtaş ve eşine ulaşılamazken, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.