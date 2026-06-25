Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

Hücre evine baskın örgüt ağını ortaya çıkardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan ByLock kullanıcıları Rabia Yücesoy ile Tekin Yücesoy'un Kartepe ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti.

Villaya yönelik teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adresin örgütün hücre evi olarak kullanıldığı, tapu sahibi Erkan Elverdi tarafından örgüte tahsis edildiği belirlendi.

Paravan yönetici detayı

Soruşturma kapsamında hücre evine düzenli gidip gelen isimlerden birinin Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde Fersiz'in paravan yönetici olarak kullanıldığı, kurumun ise ByLock kaydı bulunan firari Tekin Yücesoy tarafından perde arkasından yönetildiği belirlendi.

Özel eğitim kurumlarında FETÖ ağı

Soruşturmanın genişletilmesiyle özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK kayıtları, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtları tek tek incelendi.

İncelemelerde;

"Kaptan Hocam" adı altında faaliyet gösteren 3 kurum,

adı altında faaliyet gösteren 3 kurum, "Artınet" adıyla faaliyet gösteren 3 kurum,

adıyla faaliyet gösteren 3 kurum, "Doğru Cevap" bünyesindeki 2 kurum,

bünyesindeki 2 kurum, Kılavuz Eğitim Kurumu

olmak üzere toplam 9 eğitim kurumunda, örgütten işlem görmüş kişilerin yönetici ve eğitim kadrolarında yer aldığı tespit edildi.

Aralarında ihraç albay ve üsteğmenler de var

Soruşturmada, ankesör soruşturması sonrası TSK'dan ihraç edilen Üsteğmen Bahadır Bayrak'ın "Kaptan Hocam", kamudan ihraç edilen Mustafa Öztürk'ün "Artınet", ihraç Üsteğmen Beyazıt Özdemir'in ise Kılavuz Eğitim Kurumunda yöneticilik yaptığı belirlendi.

Ayrıca kurumlarda görev yapan Lütfi Öztürk'ün ihraç albay, Sebahattin Ulutepe'nin ihraç mübaşir, Melek Kureş ile Kasım Al'ın ise ihraç öğretmen olduğu tespit edildi.

Para, altın ve dijital materyaller ele geçirildi

Operasyon kapsamında 15 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

1 milyon 399 bin 300 TL

5 bin 781 dolar

355 avro

102 gram altın

1 tam, 15 çeyrek altın

22 cep telefonu

16 SIM kart

6 dizüstü bilgisayar

4 tablet

11 hard disk

8 flash bellek

6 hafıza kartı

30 CD

2 video kaseti

6 kredi kartı

3 not defteri

60 sayfa örgütsel doküman

ele geçirildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.