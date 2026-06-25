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Gündem Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Dershanelerde ByLock ve ankesör izi!

Kocaeli'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Kartepe'deki bir hücre evinden hareketle genişletilen soruşturmada, kent genelindeki çok sayıda özel eğitim kurumunun örgütle bağlantılı isimler tarafından yönetildiği ve ByLock ile ankesör soruşturması geçiren kişilerin bu kurumlarda görev aldığı belirlendi.

Hücre evine baskın örgüt ağını ortaya çıkardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan ByLock kullanıcıları Rabia Yücesoy ile Tekin Yücesoy'un Kartepe ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti.

Villaya yönelik teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adresin örgütün hücre evi olarak kullanıldığı, tapu sahibi Erkan Elverdi tarafından örgüte tahsis edildiği belirlendi.

Paravan yönetici detayı

Soruşturma kapsamında hücre evine düzenli gidip gelen isimlerden birinin Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde Fersiz'in paravan yönetici olarak kullanıldığı, kurumun ise ByLock kaydı bulunan firari Tekin Yücesoy tarafından perde arkasından yönetildiği belirlendi.

Özel eğitim kurumlarında FETÖ ağı

Soruşturmanın genişletilmesiyle özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK kayıtları, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtları tek tek incelendi.

İncelemelerde;

  • "Kaptan Hocam" adı altında faaliyet gösteren 3 kurum,
  • "Artınet" adıyla faaliyet gösteren 3 kurum,
  • "Doğru Cevap" bünyesindeki 2 kurum,
  • Kılavuz Eğitim Kurumu

olmak üzere toplam 9 eğitim kurumunda, örgütten işlem görmüş kişilerin yönetici ve eğitim kadrolarında yer aldığı tespit edildi.

Aralarında ihraç albay ve üsteğmenler de var

Soruşturmada, ankesör soruşturması sonrası TSK'dan ihraç edilen Üsteğmen Bahadır Bayrak'ın "Kaptan Hocam", kamudan ihraç edilen Mustafa Öztürk'ün "Artınet", ihraç Üsteğmen Beyazıt Özdemir'in ise Kılavuz Eğitim Kurumunda yöneticilik yaptığı belirlendi.

Ayrıca kurumlarda görev yapan Lütfi Öztürk'ün ihraç albay, Sebahattin Ulutepe'nin ihraç mübaşir, Melek Kureş ile Kasım Al'ın ise ihraç öğretmen olduğu tespit edildi.

Para, altın ve dijital materyaller ele geçirildi

Operasyon kapsamında 15 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

  • 1 milyon 399 bin 300 TL
  • 5 bin 781 dolar
  • 355 avro
  • 102 gram altın
  • 1 tam, 15 çeyrek altın
  • 22 cep telefonu
  • 16 SIM kart
  • 6 dizüstü bilgisayar
  • 4 tablet
  • 11 hard disk
  • 8 flash bellek
  • 6 hafıza kartı
  • 30 CD
  • 2 video kaseti
  • 6 kredi kartı
  • 3 not defteri
  • 60 sayfa örgütsel doküman

ele geçirildi.

Operasyona ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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Yorumlar

Ayşe

Kocaeli'de FETÖ'nün çukurda saklanmış hainleri yine vatandaşlarımızın gözümüzün önünde yakalandı. Allahü Teala, milletimizin güvenliğini sağlamayı bu zulümle mücadelede bize nasip eylesin. Bu örgütün sapkınları eğitime ve toplumun temel değerlerine zarar vermek için kurumlar aracılığıyla faaliyet gösteriyorlardı. Emniyet Müdürlüğü'nün cesur ekiplerinin bu hainleri yakalaması, milletimizin güvenliğinin sağlanmasında atılan önemli bir adımdır. Bütün FETÖ elebaşıları gibi Rabia Yücesoy ve Tekin Yücesoy da hesap vereceklerdir.
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