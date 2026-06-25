Korkunç! Şeytan çıkarırken öldürdü

Olay, komşuların apartmandan gelen çığlıkları duyması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Komşular önce apartmanın interkom sisteminden seslenerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Kısa bir süre sakinleşen seslerden sonra Souza, bir komşusundan yardım istedi. Komşu daireye girdiğinde Marceli de Oliveira Gottardo'yu yerde kasılmalar geçirirken buldu.

Binada öğrenci hemşire olarak yaşayan bir kişi de yardıma çağrıldı ve ilk müdahaleyi yaptı. Ancak gelen sağlık ekipleri Marceli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

“ŞEYTANLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ”

Olay yerinde yapılan incelemede Marceli'nin vücudunda boğma izleri, yüz travması, kulak kanaması ve çok sayıda morluk tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu ise asıl ölüm nedenini ‘kafatası içi kanama ve ağır künt kuvvet travmasına bağlı beyin hasarı’ olarak belirledi.

Polis, cinayeti işlediğini kabul eden Bryan Fernando Gimenez Souza'yı gözaltına aldı. Souza, yaklaşık bir aydır tanıdığı Marceli'nin "şeytanlar tarafından ele geçirildiğini" düşündüğünü ve onu bu şekilde kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.

Olay, Brezilya'da batıl inançlar ve sözde ruhani ritüeller nedeniyle yaşanan trajik vakalara bir yenisini ekledi. Soruşturma devam ediyor.