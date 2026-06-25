  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi açıkladı! 1,4 milyon Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı Yüz kızartan suçlamalar dosyada: İZBETON soruşturmasında çok sayıda gözaltı CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması
Dünya Korkunç! Şeytan çıkarırken öldürdü
Dünya

Korkunç! Şeytan çıkarırken öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Korkunç! Şeytan çıkarırken öldürdü

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletine bağlı Serra Belediyesi'nin Jardim Limoeiro mahallesinde, bir kadın "şeytan çıkarma" ritüeli sırasında hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Bryan Fernando Gimenez Souza, arkadaşını öldürdüğünü kabul ederek cinayeti "şeytanları kovmak" için yaptığını iddia etti.

Olay, komşuların apartmandan gelen çığlıkları duyması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Komşular önce apartmanın interkom sisteminden seslenerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Kısa bir süre sakinleşen seslerden sonra Souza, bir komşusundan yardım istedi. Komşu daireye girdiğinde Marceli de Oliveira Gottardo'yu yerde kasılmalar geçirirken buldu.

Binada öğrenci hemşire olarak yaşayan bir kişi de yardıma çağrıldı ve ilk müdahaleyi yaptı. Ancak gelen sağlık ekipleri Marceli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

“ŞEYTANLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ”

Olay yerinde yapılan incelemede Marceli'nin vücudunda boğma izleri, yüz travması, kulak kanaması ve çok sayıda morluk tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu ise asıl ölüm nedenini ‘kafatası içi kanama ve ağır künt kuvvet travmasına bağlı beyin hasarı’ olarak belirledi.

Polis, cinayeti işlediğini kabul eden Bryan Fernando Gimenez Souza'yı gözaltına aldı. Souza, yaklaşık bir aydır tanıdığı Marceli'nin "şeytanlar tarafından ele geçirildiğini" düşündüğünü ve onu bu şekilde kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.

Olay, Brezilya'da batıl inançlar ve sözde ruhani ritüeller nedeniyle yaşanan trajik vakalara bir yenisini ekledi. Soruşturma devam ediyor.

Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!
Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!

Gündem

Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!

Senelerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! 13 yıllık kayıp dosyasında gerçek ortaya çıktı
Senelerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! 13 yıllık kayıp dosyasında gerçek ortaya çıktı

Aktüel

Senelerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! 13 yıllık kayıp dosyasında gerçek ortaya çıktı

Cinayet 13 yıl sonra aydınlandı: Ağrı’da 5 tutuklama
Cinayet 13 yıl sonra aydınlandı: Ağrı’da 5 tutuklama

Gündem

Cinayet 13 yıl sonra aydınlandı: Ağrı’da 5 tutuklama

Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi
Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi

Gündem

Ceset Bulunamadı Ama Cinayet Çözüldü! JASAT'ın DNA Takibi Katili Ele Verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23