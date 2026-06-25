Trump’ın sözleri şok etti: İçleri kan ağlayarak Erdoğan övgüsünü verdiler

TAHSİN HAN

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği kritik görüşmedeki çarpıcı açıklamalarını manşetine taşıdı. Maariv’in aktardığına göre Trump; İran çatışmasında yalnız bırakıldığını belirterek Batı Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göklere çıkardı.

Maariv’in haberine göre Trump İran’la yaşanan askeri gerilimde sessiz kalan Avrupalı müttefiklerine adeta ateş püskürdü. Trump “Bunun için hiçbir yardıma ihtiyacımız yoktu, onları kelimenin tam anlamıyla ilk haftada ezdik. Ama en azından ‘Yardım etmek isteriz’ deselerdi güzel olurdu. Söylemediler işte. İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya... İspanya sizin açınızdan bile berbat. Hiçbir şey ödemek istemiyorlar, buraya bedavadan geldiklerini düşünüyorlar” dedi.

ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER

Maariv’in manşetine taşıdığı en dikkat çekici kısım ise Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri ve aralarındaki gizli diplomatik diyalog oldu. Yaklaşan Ankara ziyareti (NATO zirvesi) öncesi konuşan Trump, Erdoğan’ın bölgesel savaştan uzak durma yönündeki ricasını kabul ettiğini ilk kez açıkladı. Trump, “O benim arkadaşım ve savaştan uzak duruyor. Aslında İran’la savaşa girmek için doğal bir adaydı... Öte yandan, bildiğiniz gibi İsrail’in büyük bir hayranı değil. Ondan İran’ın yanında savaşa girmemesini rica ettim ve uzak durdu. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir adam, harika bir ordusu var. İnsanlar buna şaşırdı.” dedi.

F-35 VE HEDİYE ÇANTASI İDDİASI

Gazetecilerin, Türkiye’ye jet motorları ve F-35 savaş uçaklarını içeren bir güvenlik “hediye çantası” ile gidip gitmeyeceği yönündeki soruya Trump, üstü kapalı bir ‘Evet’ yanıtı verdi. ABD Başkanı “Sanırım öyle. Güçlü bir NATO üyesi... Ve muhtemelen Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye’nin 50.000 şirketten oluşan bir savunma sanayi üssü var ve bu sayede çok güçlü bir ordusu var. İnsanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor” derken Ankara’daki NATO zirvesine bizzat Erdoğan’a duyduğu saygı nedeniyle katılacağını da sözlerine ekledi.

Trump’ın Türkiye ve Erdoğan övgüsünü kan ağlayarak manşet yapan Maariv, Ankara’ya jet motoru ve F-35 müjdesiyle gitilmesinin İsrail için şok olacağını da belirtti.

RUTTE DE TÜRKİYE’Yİ ÖVGÜ

NATO Genel Sekreteri Rutte de “Türkiye’nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var” dedi.

Rutte ayrıca, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi’nin ittifak için çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üye ülke liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.