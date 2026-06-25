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Gündem Venezuela depreminden ilk görüntüler! Çifte sarsıntı ülkeyi vurdu
Gündem

Venezuela depreminden ilk görüntüler! Çifte sarsıntı ülkeyi vurdu

Yeniakit Publisher
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Güney Amerika ülkesi Venezuela, peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte binalar yıkılırken, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello vatandaşlara "Evlerinize girmeyin" çağrısı yaptı. Depremin ardından yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.

Venezuela'da korku dolu dakikalar yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ilk deprem, yerel saatle 18.04'te merkez üssü Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

İlk sarsıntının ardından yalnızca 39 saniye sonra, aynı bölgenin 16 kilometre güneybatısında bu kez 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

Karakas'ta yıkım

Başkent Karakas başta olmak üzere çok sayıda şehirde binaların hasar gördüğü ve yıkıldığı bildirildi. Şiddetli sarsıntılar nedeniyle bölgede kısa süreli tsunami uyarısı da yapıldı.

USGS, depremin yol açabileceği can kaybı ve hasarın çok büyük olabileceğine dikkat çekerek, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında olabileceği yönünde ön değerlendirmede bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir. Felaketin boyutu büyüktür." denildi.

"Evlerinize girmeyin" uyarısı

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek özellikle Karakas ve çevresindeki hasarın endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin sahaya sevk edildiğini belirten Cabello, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın yaşadığı endişeyi anlıyoruz. Ancak en çok ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için tüm ekiplerimiz protokoller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor."

Hasar gören binaların çökme riski taşıdığına dikkat çeken Cabello, vatandaşlardan ikinci bir açıklamaya kadar evlerine girmemelerini istedi.

İlk görüntüler ortaya çıktı

Depremlerin ardından sokaklarda yaşanan panik, çöken binalar ve vatandaşların kaçış anları amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin açık alanlara sığındığı ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine yönlendirildiği görüldü.

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Yorumlar

Mehmet

Allah rahmet eylesin, Venezuela'da meydana gelen iki şiddetli depremin ardından büyük bir yıkım yaşandığı haberlerini aldık. Ülkede başta Karakas olmak üzere birçok yerde binalar çöktü ve maalesef birçok insan hayatını kaybetti. Bu felaket karşısında bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri ve Venezuela hükümeti destek sağlamak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu tür afetler, tüm dünya halkları arasında birlik ve dayanışmanın önemini tekrar hatırlatıyor. Duygularımla birlikte Türkiye'de de deprem riskinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor, bu yüzden gerekli önlemleri almakta hepimizin sorumluluğudur. Allah bu ülkenin ve insanlarının yaralarını şimdiden sarmış olsun.
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