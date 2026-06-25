Venezuela depreminden ilk görüntüler! Çifte sarsıntı ülkeyi vurdu

Venezuela'da korku dolu dakikalar yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre ilk deprem, yerel saatle 18.04'te merkez üssü Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabasında 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

İlk sarsıntının ardından yalnızca 39 saniye sonra, aynı bölgenin 16 kilometre güneybatısında bu kez 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

Karakas'ta yıkım

Başkent Karakas başta olmak üzere çok sayıda şehirde binaların hasar gördüğü ve yıkıldığı bildirildi. Şiddetli sarsıntılar nedeniyle bölgede kısa süreli tsunami uyarısı da yapıldı.

USGS, depremin yol açabileceği can kaybı ve hasarın çok büyük olabileceğine dikkat çekerek, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında olabileceği yönünde ön değerlendirmede bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir. Felaketin boyutu büyüktür." denildi.

"Evlerinize girmeyin" uyarısı

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek özellikle Karakas ve çevresindeki hasarın endişe verici boyutta olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin sahaya sevk edildiğini belirten Cabello, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın yaşadığı endişeyi anlıyoruz. Ancak en çok ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için tüm ekiplerimiz protokoller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor."

Hasar gören binaların çökme riski taşıdığına dikkat çeken Cabello, vatandaşlardan ikinci bir açıklamaya kadar evlerine girmemelerini istedi.

İlk görüntüler ortaya çıktı

Depremlerin ardından sokaklarda yaşanan panik, çöken binalar ve vatandaşların kaçış anları amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda kişinin açık alanlara sığındığı ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine yönlendirildiği görüldü.