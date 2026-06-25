Dev deniz çayırı kuşağı tespit edildi! Bodrum’un altında saklı hazine

Kuzey Bodrum'da elde edilen verilerin dikkat çekici olduğunu belirten Dr. Gökalp, "Çayır sınırlarının 35 metreden 15 metreye gerilemiş olması, kümülatif insan baskısının ne kadar derin izler bıraktığını somut olarak gösteriyor. Bu veriler yalnızca akademik bir kayıt değil, gelecekte ilan edilecek deniz koruma alanları, çapa yasağı uygulanacak bölgeler ve kıyı ÇED süreçleri için doğrudan kullanılabilecek bir karar destek belgesidir" diye konuştu.