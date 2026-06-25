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Spor Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan ilgi
Spor

Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan ilgi

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Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan ilgi

Süper Lig devi Beşiktaş’la henüz yeni sözleşme imzalamayan Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir takımın daha talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sona erdikten sonra geleceğine dönük belirsizlik henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli file bekçisine Avrupa'dan her geçen gün ilgi artarken, talipler arasına bir kulübün daha eklendiği belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig ekibi Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın takibinde olan Ersin Destanoğlu için Deportivo La Coruna'nın devreye girdiği kaydedildi.

Deportivo La Coruna'nın Ersin Destanoğlu'nun kadrosuna katmak istediği ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

 

Beşiktaş yönetiminin, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine dair vereceği kararı beklediği belirtildi.

Avrupa kulüplerinin yanı sıra 25 yaşındaki kaleciye Arap Yarımadası'ndan da ilgi olduğu ifade edildi.

Ersin Destanoğlu'nun önceliğinin kariyerini Avrupa'da sürdürmekten yana olduğu kaydedildi.

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