Seneye 4 ev almak için evini satıp altına yatırmıştı! Zarar: 600 bin lira! Sattığı evi bile geri alamıyor

Altın piyasasında yaşanan küresel dalgalanmalar, varını yoğunu bu madene yatıran yerli yatırımcıyı ters köşe yaptı. Mart ayında gayrimenkulünü nakde çevirerek tüm birikimiyle 1 kilogram külçe altın alan vatandaş da fiyatların tepe taklak olmasıyla şok yaşadı. Altın fiyatlarının son dönemin en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte söz konusu yatırımcının toplam zararı bugün itibarıyla 592 bin TL’ye ulaştı.

6 BİN 510 LİRADAN ALDI

Vatandaşın yatırımını yaptığı 27 Mart 2026 tarihinde 4.404 dolar olan altının onsu, bugün 3.979 dolara kadar geri çekildi. Aynı dönemde 6.510 lira seviyesinde işlem gören gram altın ise bugün 5.918 liraya kadar düştü. O dönemde 6 milyon 510 bin liraya alınan külçe altının değeri bugün 5 milyon 918 bin lira olurken değer kaybı 592 bin lirayı buldu.

4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM

Evli ve iki çocuk babası olduğunu dile getiren yatırımcı giriştiği süreci şu sözlerle özetlemişti: "Evliyim, 2 çocuğum var. Evimizi satıp kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Şu an sosyal medyada bu durumla dalga geçenler var hepsini ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma gönülden inanıyorum."

4 ev hayali kuran vatandaşın bu gün hiç fiyatı artmamış bile olsa sattığı aynı evini geri alabilmesi için en az 600 bin lira borçlanması gerekiyor.