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Gündem Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Gündem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9,13 kilometre derinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.22'deki sarsıntı 9,13 kilometre derinde kaydedildi.

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Yorumlar

Ahmet

Allahım, yine bize acıyıp böyle bir felaketi yaşattı. Malatya'da meydana gelen bu depremle kardeşlerimiz evlerini, eşyalarını kaybetmiş olabilirler. Bu zor zamanlarda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bütün devlet kurumlarımız ve milletimizin sevgisini hissettiler. Bu tür afetlerde en hızlı ve etkili yardım için her zaman birlik olmalıyız.
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