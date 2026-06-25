Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9,13 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.22'deki sarsıntı 9,13 kilometre derinde kaydedildi.
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