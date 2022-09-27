Suudi Arabistan'da kabine değişikliği!Prens Selman'a yeni görevi

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud, bir kraliyet kararnamesi yayımlayarak Suudi Arabistan kabinesinde değişikliğe gitti.

Selman Başbakan oldu

Veliaht prens olan ve ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Muhammed bin Salman'a başbakanlık görevi veren Kral Salman, Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı da Savunma Bakanı mevkisine atadı.

Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

Görevine devam eden isimler

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.

Kararnamede ayrıca Senegal'e 63 milyon dolarlık kredi verileceği belirtildi. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Senegal'in başkenti Dakar'dan Tivaoune'ye uzanan bir sahil yolunun yapımını finanse etmek için kredi verecek.