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Spor Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un takımı şampiyon oldu
Spor

Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un takımı şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-11 23:08:00 -
Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un takımı şampiyon oldu

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu aldı.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Al-Hazem takımını 4-1 yenen Al-Hilal, 19. şampiyonluğunu kazandı.

Jorge Jesus'un takımı, ligde kalan 3 maç öncesi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği 2. sıradaki Al-Nassr'ın önünde 12 puanlık farkla ilk sırada yer alıyor.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, geçen temmuz ayında Al Hilal'in başına geçmişti.

Kaynak: AA
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