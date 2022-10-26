Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan skandal rüşvet! Türkiye'de yapılmıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 144 üniversite Suudi Arabistan yönetimince fonlandı.

Uluslararası toplum, Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından bu cinayete büyük ölçüde tepki göstermişti.

Ancak cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen Riyad yönetime yönelik tepkiler bir süredir görmezden geliniyor.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 4 yıl geçti, tepkiler çığ gibi büyümesine rağmen Riyad yönetimi dünya genelinde 'itibarını düzeltme' arayışında aradığı yanıtları buldu.

Suudi Arabistan'ın 'zedelenen itibarını' iyileştirme arayışını karşılayanların bir bölümü de ABD'deki üniversitelerden geldi.

144 üniversiteye 440 milyon dolar finansman

Responsible Statecraft'ın haberine göre Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinden bu yana 144 ABD üniversitesine toplam 440 milyon dolar finansman sağladı.

İsmi geçen 144 ABD üniversitesinin Suudi Arabistan ile imzaladığı anlaşmalar kapsamında henüz elde etmedikleri farklı gelirler de var. Suudi Arabistan'ın bu fonları da aktarmasıyla ABD üniversitelerinin Riyad yönetiminden alacakları fonun 700 milyon doları bulacağı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan'ın en çok finansman sağladığı ABD üniversiteleri şu şekilde sıralanıyor:

Middle East Eye, Suudi Arabistan'dan en çok fon alan üniversitelerle iletişime geçse de bu üniversitelerden yalnızca ikisi sorulara yanıt verdi.

Söz konusu iki üniversite sağlanan finansmanların, Suudi Arabistan'ın yurt dışındaki okullarda eğitim gören vatandaşlarına sağladığı burslardan ibaret olduğunu savundu.

Ancak Suudi Arabistan'dan en çok fon alan 18 üniversite, kurumun sorularını yanıtsız bıraktı.

ABD merkezli insan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'dan fon elde eden üniversitelerin Riyad yönetimiyle yaptığı anlaşmaları ve sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın ABD üniversiteleriyle bir ilişki kurmasının, "zedelenen itibarını düzeltme" girişimi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Mepa News