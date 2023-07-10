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Ekonomi Suudi Arabistan Türkiye şekerleme ihracatı! Dikkat çeken o hamle: Ürünleri Türkiye'den istiyor!
Ekonomi

Suudi Arabistan Türkiye şekerleme ihracatı! Dikkat çeken o hamle: Ürünleri Türkiye'den istiyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-10 18:08:00 - 2023-07-10 18:22:48
Suudi Arabistan Türkiye şekerleme ihracatı! Dikkat çeken o hamle: Ürünleri Türkiye'den istiyor!

Şekerleme ithal etmek isteyen Suudi Arabistan firması üreticilere ulaşmak için TurkishExporter’a alım ilanı girdi. Platform üzerinden ihracatçılara seslenen firmanın kararı; karamel, çikolata, şekerleme ve kruvasanın ithal etmek istediği ürünler arasında olduğunu belirtti. Şeker ve çikolata pazarına göz diktiler! Türkiye 795 milyon dolar dev ihracat yaptı.. Türkiye'nin hamleleri devam ediyor...

Türkiye 795 milyon dolar ihracat yaptı

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre global ölçekte 2022 yılı içerisinde toplam 13,9 milyar dolar şekerleme ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye ise 795 milyon dolarlık ihracatla sektörün öne çıkan ülkelerinden. Küresel ölçekte yapılan 32,7 milyar dolarlık ihracatın 841 milyon dolarlık kısmı ise Türkiye’ye ait.

Suudi Arabistan Türkiye şekerleme ihracatı listesinde

Türkiye, şekerleme ihracat listesinin zirvesinde 147 milyon dolarla Irak bulunuyor. Suudi Arabistan ise listede 12,5 milyon dolarlık payıyla yer alıyor. Çikolata sektöründe ise listenin zirvesinde 173 milyon dolarla ABD mevcut. Suudi Arabistan listede 3,7 milyon dolarlık payıyla dikkat çekiyor.

dunya'nın aktardığı haberde: Suudi Arabistan 2022 yılında çikolata ve şekerleme sektöründe toplam 622 milyon dolarlık ithalat yapmıştır detayı verildi.

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