AK Parti’den Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne özel video! Heykelciler yine kuduracak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti'den, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan yapılan paylaşımda, geçmişten günümüze Türkiye’de yaşanan gelişmeleri konu alan bir videoya yer verildi. Video, izleyenlerde gurur duygularını harekete geçirirken, her yere heykel yapmayı hizmet sanan istemezükçü kafaları ise öfke nöbetlerine soktu!
AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımın altında yayımlanan videoda ise geçmişten günümüze Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler ele alındı.