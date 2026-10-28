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Gündem Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da
Gündem

Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Erdoğan resmi törenle karşıladı! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.

İki lider arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi ve münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü öğrenildi.

MAYIS AYINDA DA BULUŞMUŞLARDI

En son geçtiğimiz mayıs ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na da başkanlık etmişti.

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