  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazeteci Karaman’dan Yunanistan-İsrail ittifakına tarihsel eleştiri: OHİ’den kirli ortaklığa karanlık ittifaklar! Kanadoğlu’ndan küflü sözlerle Cumhuriyet kutlaması! Cumhuriyet “kulun yerine yurttaşı lütfun yerine hakkı” koymuş! Alabarda’dan; Saylan, Kanadoğlu ve Kabasakal vurgusu: 28 Şubat artıkları fırsat kolluyor! Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı Putin geri dönülmez gerçeği açıkladı Hedef, sanayicinin sorunlarına çözüm üretmek! Bahçıvan İSO Meclis başkanlığına aday oldu Atatürk’ün resmini bıçaklayan öğretmen tutuklandı! Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi Sosyal medyayı sallayan iddia! Yıldırım’ın sürttüğü o araba satışta!
Gündem Silivri'de erkek cesedi bulundu
Gündem

Silivri'de erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Silivri'de erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesinde açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedi bulundu.

Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı
Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı

Yerel

Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı

Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölen sürücüler için anma sürüşü yaptı
Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölen sürücüler için anma sürüşü yaptı

Aktüel

Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölen sürücüler için anma sürüşü yaptı

Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!
Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!

Gündem

Baro seçimlerinde 'iftiracı'ya açıkladığı destek, işledikleri suçu da deşifre etti! Gezi’ci Can Atalay Silivri’den kafa çıkardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23