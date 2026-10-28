Başkanın babası ve dayısı da gözaltında! Bakırköy Belediyesi'nde aile saltanatı

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Ovalıoğlu’nun babası da gözaltında

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimlerine de ulaşıldı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemallettin Özdemir ile Ali Rıza Akyüz, ’ihale fesat karıştırma’ ile ’irtikap’ suçlarından gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı Arda Karadağ’ın ise ’ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül de, ’ihale fesat karıştırma’ ve ’irtikap’ suçlaması ile gözaltına alındı. Öte yandan, Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Belediye Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir, ’ihale fesat karıştırma’ ile ’irtikap’ suçlarından gözaltına alındı.

Belediye Başkanının dayısı da gözaltına alınanlar arasında

Ayrıca, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun dayısı Metin Soğuksu, ’irtikap’ suçundan gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. Öte yandan, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Bakırköy Belediyesi Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, Bakırköy Belediyesi Eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ile Fen İşleri Müdürü Derya Güler, ’ihaleye fesat karıştırma’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Bakırköy Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Ali İmecik hakkında da gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.