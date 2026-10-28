Sayıştay’dan Yeni Partili belediyeye ikaz!

Yeni partili belediyeler yine Sayıştay raporuna takıldı. Sayıştay tarafından Bilecik Belediyesi’nin 2025 yılı denetim raporu açıklanırken personel giderleri üzerinden belediyeye ikazda bulunuldu.

Sayıştay raporuna göre, belediye şirket personeli dahil personel giderlerinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi. 2025 yılı sonu itibariyle, Bilecik Belediyesi’nin personel giderinin bütçeye oranı yüzde 53,6 olarak belirlenirken yasal sınır olan yüzde 40’ın üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Sayıştay, bu oranın geçtiğimiz yıl yüzde 64 olduğunu ve 2025’te iyileşme sağlansa da yeterli olmadığına atıfta bulundu. Ayrıca, Bilecik Belediyesi’nin 2025 yılı personel giderinin 599.272.916,08 TL olduğu saptandı

Sayıştay raporunda personel giderlerinin yasal sınırın üzerinde olmasına ilişkin, “Sonuç olarak, önceki yıl Sayıştay Raporunda da yer verilen konu kapsamında, yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği Belediye Şirketi marifetiyle yapılan işçi alımlarının işten ayrılmaları ve işlerde artış olması durumu gözetilerek, %40 oranı da aşılmadan yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.