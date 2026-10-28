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Eğitim 30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Öğrenciler cuma günü okula gidecek mi?
Eğitim

30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Öğrenciler cuma günü okula gidecek mi?

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30 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Öğrenciler cuma günü okula gidecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından gözler 30 Ekim Cuma gününe çevrildi. Hafta sonuyla birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, okulların cuma günü açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi, MEB'den yeni bir açıklama geldi mi? Yarın okullar tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda uygulanacak tatil düzenlemesi, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Bayramın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte cuma gününün de tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü okul var mı? Öğrenciler cuma günü ders başı yapacak mı? 29 Ekim tatili hafta sonuyla birleşecek mi? İşte Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre merak edilen ayrıntılar.

30 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 30 Ekim Cuma günü için ülke genelinde ilan edilmiş bir tatil bulunmuyor. Mevcut takvime göre ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, olası bir değişiklik olup olmadığını Millî Eğitim Bakanlığının ve yaşadıkları ilin valiliğinin resmî duyurularından takip edebilir.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.

30 Ekim Cuma günü için mevcut takvimde genel bir tatil yer almadığından, 29 Ekim tatilinin hafta sonuyla birleşerek dört günlük bir okul tatiline dönüşmesi beklenmiyor. Cuma günü için farklı bir karar duyurulmadığı sürece eğitim öğretim normal programında sürdürülecek.

28, 29 VE 30 EKİM'DE OKULLARIN DURUMU

28 Ekim Çarşamba: Öğleden sonra resmî tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmî tatil olacak.
30 Ekim Cuma: Mevcut eğitim takvimine göre okullarda dersler devam edecek.

Öğrencilerin ve velilerin tatil planlarını yapmadan önce güncel açıklamaları kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle il bazında alınabilecek kararlar için valiliklerin duyuruları takip edilmeli.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi.

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