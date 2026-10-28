‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı

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Göreve geldiği günden beri şuurlu nesiller yetiştirmek amacıyla gecesini gündüzüne katan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yerli bir müfredat hazırlayan, Çedes Protokolü ve ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ genelgesi ile öğrencileri manevi değerlerimizle buluşturan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sol medyanın bir kumpası daha boşa çıktı. Tekin’in 23 Ekim’de İstanbul Kadıköy Lisesine yönelik ziyareti öncesi gece 01.30 sularında, okul kapalıyken gizlice giderek pankart asan ve fondaş medyanın önce liseli cici öğrenciler ilan ettiği, ardından üniversiteli oldukları anlaşılan TİP’li provokatörler Nevin Tekin ile Gökçe Nehir Dizdar’ın sicili kabarık çıktı. Okulun demir parmaklıklarına “Bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” şeklinde tehdit ve hakaret içerikli bir pankart asan ve İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan Nevin Tekin ile Gökçe Nehir Dizdar’ın adeta suç makinesi oldukları ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’, ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek’ ve ‘Mala Zarar Verme’ gibi çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları öğrenildi. Akit’in resmi kaynaklardan edindiği bilgilere göre; İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nevin Tekin’in 2 kez Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, 2 kez Cumhurbaşkanına hakaret ve ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek ve Mala Zarar Verme’ suçunu işlediği belirtildi. Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Gökçe Nehir Dizdar’ın ise 1 kez ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’, 1 kez de ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem gördüğü kaydedildi. Sözcü’nün “Nevin’le Nehir’i bırakın!”, Cumhuriyet’in “Anayasal hakka cezaevi sopası”, Korkusuz’un “Yusuf Tekin istifa demek suç mu” başlıklı haberlerle gizleyeme çalıştığı marjinal sol kumpas çökerken, ucuz provokasyonun aksine Bakan Tekin’in ziyaret sırasında öğrenciler tarafından coşku ve sevgi ile karşılanması, sınıflara davet edilip girerken de aracına kadar uğurlanması TİP’lilerin bir ucuz piyesini daha boşa çıkardı.