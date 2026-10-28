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Dünya Siyonist Cumhurbaşkanı Herzog’dan uyarı: Başka seçim olmasın aranızda uzlaşın!
Dünya

Siyonist Cumhurbaşkanı Herzog’dan uyarı: Başka seçim olmasın aranızda uzlaşın!

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Siyonist Cumhurbaşkanı Herzog’dan uyarı: Başka seçim olmasın aranızda uzlaşın!

Terör devleti İsrail'de sandıkların henüz yüzde 85,6'sının sayıldığı genel seçimlerde Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok çoğunluğu sağlayamazken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog siyasi liderleri ‘ülkeyi yeni bir seçim turundan kaçındıracak adımları atmaya’ çağırdı. Herzog’un bu çağrısı, “Netanyahu üzerinde uzlaşın” mesajı alarak yorumlandı.

Siyonist İsrail'de sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı genel seçimlerde eli kanlı katil Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok çoğunluğu sağlayamazken, katil Cumhurbaşkanı Isaac Herzog siyasi liderlere çağrıda bulunarak ülkeyi yeni bir seçim turundan kaçındıracak adımları atmaya davet etti.

Terör devleti İsrail’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından oy sayım süreci devam ederken, Başbakan eli kanlı katil Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemedi. Sandıkların yüzde 85,6'sının sayıldığı resmi olmayan kısmi sonuçlara göre katil Netanyahu yanlısı blok 53, muhalefet bloku 48, Arap partileri ise 19 milletvekilliği kazandı.

KATİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN UYARI

Açıklanan ilk sonuçların ardından siyasi belirsizlik derinleşirken terör devleti İsrail Cumhurbaşkanı katil Isaac Herzog’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Seçim sonrası ilk kamuoyu açıklamasını gerçekleştiren katil Herzog, Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen toplantıda siyasi partilere seslenerek ülkeyi yeni bir seçime götürmekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Katil Herzog yaptığı açıklamada, "Dün yaşananlardan sonra, bir başka seçim turunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle buraya gelen herkesin açık fikirli olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİŞARELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

Resmi seçim sonuçlarını önümüzdeki hafta Yüksek Mahkeme Yargıcı Noam Sohlberg'den teslim almayı beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Herzog, belgelerin tesliminin ardından yeni hükümetin kurulması amacıyla İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) tüm gruplarla tek tek istişarelere başlayacağını duyurdu.

"İSRAİL TOPLUMU İÇİN BİR ONUR NİŞANI"

Öte yandan seçimlere katılım oranının son derece yüksek gerçekleşmesine de değinen katil Herzog, bu durumu "İsrail toplumu için bir onur nişanı" olarak nitelendirdi ve tablonun İsraillilerin "demokrasiye duydukları özlemin" derinliğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

ELİ KANLI KATİL NETANYAHU ÇOĞUNLUĞUN 8 SANDALYE GERİSİNDE

120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut sonuçlara göre katil Netanyahu yanlısı blok, hükümet kurmak için gerekli çoğunluğun 8 sandalye gerisinde bulunuyor. Oy sayımının önceki aşamalarında 56 sandalye elde edeceği öngörülen katil Netanyahu bloku, sayım ilerledikçe 53 sandalyeye geriledi. Buna karşılık Arap partilerinin toplam sandalye sayısı 15'ten 19'a yükseldi.

ÜÇ PARTİ SEÇİM BARAJININ ALTINDA

Açıklanan kısmi sonuçlara göre üç parti, yüzde 3,25 olarak belirlenen seçim barajının altında bulunuyor.

Yedek Askerler Partisi (Reservists): Yüzde 2,6

İsrail Halkı Partisi (People of Israel): Yüzde 1,6

Haredi Kamuoyu Partisi (Charedi Public): Yüzde 0,2

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