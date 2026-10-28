Vandalların faturası eylemcilere: Fransa’da sosyal yardımlara haciz yolu

Fransa Senatosu, gösterilerde kamu ve özel mülke verilen zararların sorumlularından tahsil edilmesini öngören yasa teklifini kabul etti. Sağ partilerin çoğunlukta olduğu Senato’da yapılan oylamada teklif, 105’e karşı 229 oyla benimsendi. Düzenleme, oluşan zararların karşılanabilmesi amacıyla sosyal yardımlara haciz uygulanabilmesinin de önünü açıyor.

Kabul edilen teklife göre, kamu malına zarar veren kişiler 10 bin euroya kadar tazminat ödemekle yükümlü tutulabilecek. Ayrıca, mala zarar vermeyi hedefleyen grupların içinde yer alanlar veya kolluk kuvvetlerinin dağılma çağrılarına defaten uymayan eylemciler de mali sorumluluk altına girebilecek. Tasarının yasalaşması için Ulusal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez düzenlemeyi "sağduyulu" olarak nitelendirerek, son iki hafta sonunda ülke genelinde 2 bin 500'den fazla iş yerinin yağma ve vandalizmden etkilendiğini ifade etti. Düzenlemeye destek veren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ise Marine Le Pen'in aile yardımlarına haciz konulması önerisinin metne dahil edilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Buna karşın muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları düzenlemeye sert tepki gösterdi. Yeşiller Partisi Senatörü Mélanie Vogel, teklifin vandalları değil gösterilere katılmak isteyen vatandaşları caydıracağını savundu. Komünist Senatör Fabien Gay ise tasarının göstericiler ile vandalları birbirinden ayırmadığını belirterek düzenlemeyi "hukuki skandal" olarak tanımladı. Uluslararası Af Örgütü de sosyal yardımlara haciz getirilmesinin halihazırda ekonomik zorluk çeken aileleri daha da yoksullaştıracağı uyarısında bulundu.