Faciada ölü sayısı her geçen saat artıyor! İspanya’da ölü sayısı 68’e çıktı: 3 günlük ulusal yas ilan edildi

İspanya’da yüksek hızlı iki trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 68’e yükseldi. Tren kazasının olduğu bölgenin bağlı bulunduğu Kastilya La Mancha özerk yönetiminin hükümet başkanı Emiliano Garcia Page, kazadan etkilenen trenlerden Iryo şirketine bağlı olanda 44, Renfe AVE'dekinde ise 24 kişinin yaşamını kaybettiğini açıkladı. Page, olay yerinde basına verdiği bilgide, mevcut durumda 15'i ağır 53 yaralının ise hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

SANCHEZ, 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Kaza yerine giden Başbakan Pedro Sanchez de yaşananları ‘dehşet’ olarak ifade ederken ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurdu.

Kurtuba yakınlarında 18 Ocak'ta yaşanan, 46 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına da atıfta bulunarak "İspanya gibi bir ülke için aynı yıl içinde 2 hızlı tren kazası yaşanması kabul edilemez" diyen Sanchez, bugünkü tren kazasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar yürütüleceğini ve ihmal varsa bunun ortaya çıkarılacağını belirtti.

Sanchez, İspanyol demir yolu sistemine güveni yeniden inşa etmek ve yolcuların güvenliğini daha da garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

İspanyol basını, trenlerden birinde 387 yolcunun bulunduğu belirtirken diğer trende ise 1'i bebek olmak üzere 147 yolcunun olduğunu aktardı.