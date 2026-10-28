  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En son Cemil Tugay ziyaret etmişti! Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti Fon Koordinasyon Kurulu’nun sekizinci toplantısı sona erdi! Ödeme tarihleri netleşti Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu BBP Lideri Destici’den flaş açıklamalar! ‘Seçim 2028 yılında adayımız da Erdoğan’ Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi Ekrem’in adamları Bakırköy’e çökmüş ‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar! İsrail uşakları kaos peşinde Boykot markaları 'zam' alarmına geçti İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!
Gündem Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü
Gündem

Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarından birinde bulunan 4 kişinin tamamı öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Ali Sarıaslan yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Şevket D'nin kullandığı SUV otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Şevket D. ile aynı araçtaki Mehmet Ö. İse yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şevket D, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdullah

Çorumda neler oluyor böyle ? son günlerde bu kaçıncı kaza haberi ?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23