Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarından birinde bulunan 4 kişinin tamamı öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.
Ali Sarıaslan yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında, Şevket D'nin kullandığı SUV otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Sarıaslan ile aynı araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Diğer aracın sürücüsü Şevket D. ile aynı araçtaki Mehmet Ö. İse yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Şevket D, buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.