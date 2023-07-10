O ülke yeni enerji projesini 'başladık' diyerek duyurdu: 2050 yılına kadar 15 milyon yeşil hidrojen yatırımı!

Birleşik Arap Emirlikleri, 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 15 milyon ton yeşil hidrojen üretmeyi hedefliyor.

Renewables Now haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Hidrojen Stratejisi kapsamında, 2031 yılına kadar 1,4 milyon ton hidrojen üretimi için elektroliz kapasitesi oluşturmak üzere iki “vaha” kurmayı planlıyor. İddialı hedefin gerçekleşmesini sağlamak için 2050 yılına kadar üç vaha daha eklenmesi planlanıyor.

BAE hükümeti tarafından onaylanan Ulusal Hidrojen Stratejisi ve güncellenen Ulusal Enerji Stratejisi ile ilgili ayrıntılar Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei tarafından açıklandı.

Bakan Al Mazrouei, yerel gazetelerin bildirdiği üzere, ulusal hidrojen stratejisinin BAE’yi lider bir düşük karbonlu hidrojen üreticisi haline getirmeye yönelik uzun vadeli bir planı temsil ettiğini söyledi.

Hedef, yerel üretim kapasitelerini güçlendirmek, küresel hidrojen ekonomisini hızlandırmak, iç pazarı canlandırmak, geleceğin yakıtı olarak hidrojen için düzenleyici çerçeveler ve destekleyici politikalar geliştirmek olarak açıklandı.

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