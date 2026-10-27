Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

İsrail’de halk, ülkenin siyasi geleceğini belirlemek üzere sandık başına gitti. Genel seçimlerde y verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler açıklanacak resmi sonuçlara çevrildi. Seçim sürecinde kaydedilen yüksek katılım oranı dikkat çekti.

NETANYAHU RAKİBİNİN GERİSİNDE

Seçim öncesi yayımlanan son anketler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un gerisinde kaldığını gösteriyordu. Knesset’te hükümet kurabilmek için gereken 61 sandalyeli çoğunluğa ulaşmak her iki blok için de zor görünürken, sandıktan çıkacak net tablo koalisyon pazarlıklarının seyrini belirleyecek.

İSRAİL'DE 7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında. Seçim, Gazze savaşının da başlangıcı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023 saldırılarında bu yana ülkede yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, yerel saatle 14.00 itibarıyla katılım yüzde 44,9 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973'ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Aynı saat dilimindeki bir önceki rekor 1988'de kırılmış ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı.

Yüksek katılımın ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek, "Acil durum. Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız. Uyanma zamanı. Çıkın, başkalarını da oy vermeye çıkarın, Likud'a oy verin" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürerek, polisin seçmenlere rüşvet vermek amacıyla çantalarında para taşıyan 3 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.